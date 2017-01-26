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Йоан Молло: Я в Петербурге, чтобы играть в футбол, а не ходить по ночным клубам

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился ожиданиями от выступления за петербургский клуб.

- Я приехал в Петербург для того, чтобы играть в футбол, а не изучать город и не ходить по ночным клубам. Если мы выиграем матч, и вся команда решит отпраздновать это событие, я, конечно, не буду возражать, потому что хорошая атмосфера в команде превыше всего, - сказал Молло в эфире «Зенит ТВ».

Напомним, Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. В сезоне-2016/17 француз провел 12 матчей и забил  пять голов.

Кроме Молло, к сине-бело-голубым присоединились защитники Ибрагим Цаллагов и Сергей Зуйков, вратарь Андрей Лунев и полузащитник Эрнани.

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