Йоан Молло: Я в Петербурге, чтобы играть в футбол, а не ходить по ночным клубам
Полузащитник «Зенита»
Йоан Молло поделился ожиданиями от выступления за петербургский клуб.
- Я приехал в Петербург для того, чтобы играть в футбол, а не
изучать город и не ходить по ночным клубам. Если мы выиграем матч, и вся
команда решит отпраздновать это событие, я, конечно, не буду возражать, потому
что хорошая атмосфера в команде превыше всего, - сказал Молло в эфире «Зенит ТВ».
Напомним, Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в зимнее
трансферное окно. В сезоне-2016/17 француз провел 12 матчей и забил пять голов.
Кроме Молло, к сине-бело-голубым присоединились защитники Ибрагим Цаллагов и Сергей Зуйков, вратарь Андрей Лунев и полузащитник Эрнани.
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