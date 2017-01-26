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Бывший полузащитник «Анжи» Маевский подписал контракт с «Астаной»

Источник:  ФК «Астана»Комментарии

Защитник Иван Маевский, недавно покинувший «Анжи», заключил соглашение с «Астаной», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

28-летний хавбек сборной Белоруссии уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.

За «Анжи» Маевский играл последне два сезона.

С 2015 года он регулярно вызывается в белорусскую национальную команду, в составе которой провел уже 12 игр.

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