«Рубин» отдал Бергстрема в аренду «Грасхопперу»

Казанский «Рубин» отдал в аренду защитника Эмиля Бергстрема в швейцарский «Грассхоппер», сообщил пресс-атташе казанского клуба Михаил Степанов.

О сроках арендного соглашения 23-летнего защитника с «Грассхоппером» пока не сообщается.

23-летний швед является воспитанником футбольной школы «Броммапойкарна». С 2008 по 2016 годы выступал за стокгольмский «Юргорден». Сыграл за главную команду «Юргордена» 142 матча, несмотря на возраст был ключевым игроком обороны своего клуба, являлся капитаном команды.

4 февраля 2016 года футболист подписал контракт с «Рубином». За казанский клуб Бергстрем провел 16 матчей и забил один мяч.

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