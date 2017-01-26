Евгений Ловчев: Трансфер Ивановича в «Зенит» будет не круче перехода Адриано в «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе сербского защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».

- Это квалифицированный игрок, много поигравший на высоком уровне. И все же Иванович на сходе. Лучшие его годы позади, - говорит Евгений Ловчев. - Но у «Зенита» справа Анюков доигрывающий и Смольников. Игры на хорошем уровне показали, что он слабо обучен. Самый яркий пример, пожалуй, действия Смольникова в матче со Словакией на Евро. Так что в данной ситуации Иванович, конечно, укрепит позиции «Зенита» на правом фланге. Тем более серб и при стандартах хорош, и в атаку может подключаться. Но, в то же время, Иванович же сейчас не выдержал конкуренцию в «Челси».

- Если трансфер Ивановича в «Зенит» состоится, можно будет сказать, что этот переход круче, чем приобретение у «Милана» Адриано в атаку «Спартака»?

- Нет, так может показаться только из-за фамилии Ивановича. А по большому счету Адриано и Иванович – в последнее время были игроками запаса.