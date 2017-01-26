Губернатор Ростовской области: «Ростов» должен остаться в первой пятерке

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о целях «Ростова» на остаток сезона в РФПЛ.

- Мое мнение и задача команды – остаться в первой пятерке. У меня будет по возвращении со сборов встреча с Курбаном Бердыевым. В марте состоится собрание акционеров, где будет скорректирована структура клуба, - сказал Василий Голубев.

Напомним, что после первой части сезона РФПЛ «Ростов» занимает в турнирной таблице седьмое место.