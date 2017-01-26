Винус Уильямс: Моя реакция после победы – это чистая радость

17-я ракетка мира Винус Уильямс высказалась о своей эмоциональной реакции после победы в полуфинале Australian Open над Коко Вандевеге из США (6:7 (3:7), 6:2, 6:3).

«Это была чистая радость. Матч получился очень напряженным. Если ты выигрываешь 6:2, 6:2, то присутствует элемент очевидности происходящего. Но она играла очень хорошо. Не было момента, когда бы у нее не получился великолепный и точный удар. Всегда получаешь удовлетворение от побед в таких важных матчах, когда соперник играет на подъеме.

Что для меня значит возможная победа в финале? Это было бы красиво. Но мне нужно ее заслужить. Ее не отдадут мне просто так. Я сделаю все возможное, чтобы заслужить ее. Я не думаю о том, что бы значила для меня эта победа. Я думаю о том, что мне нужно сделать, чтобы ее заслужить. Именно такой настрой у меня сейчас. Я очень рада тому, что выиграла полуфинал, но мои мысли быстро меняются на то, что ждет меня впереди», – приводит слова Уильямс официальный сайт Australian Open.

Напомним, в финале Уильямс-старшая сыграет со своей младшей сестрой Сереной.