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Федерер обыграл Вавринку и вышел в финал Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В полуфинале четырехкратный победитель Australian Open был сильнее своего соотечественника Станисласа Вавринки. Матч, продолжавшийся чуть больше трех часов, закончился в пяти партиях со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3 в пользу 35-летнего Федерера. 

В финале экс-первая ракетка мира сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо болгарином Григором Димитровым. Финал в мужском одиночном разряде пройдет 29 января. 

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд

1/2 финала

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Вавринка С. (Швейцария) - 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3

Место и дата

26 января 11:30, , Онлайн-трансляция

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