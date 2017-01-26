«Амур» обыграл «Медвешчак»
«Амур» дома взял верх над «Медвешчаком» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Ян Коларж, Игорь Руденков, Никита Камалов и Вячеслав Литовченко, у гостей – Самсон Махбод и Майк Глумац.
Дальневосточники поднялись на 12-е место в Восточной конференции, команда из Загреба идет 11-й на Западе.
31 января «Амур» сыграет на выезде с «Авангардом», а «Медвешчак» 28 января встретится в гостях с «Куньлунем».
Матч
Амур - Медвешчак - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Коларж (Крысанов, Руденков), 1:54 (1:0). Махбод (Крайчик, Воронин), 20:54 (1:1). Руденков (Крысанов, Коларж), 36:22 (2:1). Глумак (Махбод), 41:06 (2:2). Камалов (Бывальцев), 48:35 (3:2). Литовченко 58:03 (4:2).
Место и дата
26 января 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
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