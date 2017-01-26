Губернатор Ростовской области: Если у «Ростова» будут деньги, то будут новички
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о возможных трансферах желто-синих.
- Я участия в трансферах не принимаю. Это только спортивные специалисты должны озвучивать, будут деньги – будем приобретать. Задача сохранить позитивную тенденцию, - сказал глава региона.
Напомним, что в январе «Ростов» уже подписал контракт на 1.5 года с нападающим Марко Девичем.
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