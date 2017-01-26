Варламов перенесет операцию, в нынешнем сезоне он уже не сыграет

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов пропустит весь сезон из-за травмы. Об этом сообщил отец хоккеиста Александр Варламов.

- В ближайшее время Семен перенесет операцию, в нынешнем сезоне он уже не сыграет, - сказал Александр Варламов в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что Варламова беспокоит травма паха. Из-за нее он уже пропустил несколько матчей в НХЛ.

В этом сезоне российский голкипер провел 24 матча, в которых одержал шесть побед и потерпел 17 поражений. В среднем за игру он пропускает 3,38 шайбы, отражая 89,8% бросков.