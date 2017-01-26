Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Лючич-Барони2:6, 1:6Уильямс
Фигурное катание  Короткая программа
Фигурное катание  Произвольная программа
Теннис  Федерер7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3Вавринка
Хоккей  Куньлунь2 : 0Слован
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Черепенников: В Virtus.pro средняя зарплата игрока — 10 тыс. евро

Комментарии

Глава холдинга ESforce Антон Черепенников в интервью Rambler News Service рассказал об инвестициях в холдинг, возможном приобретении других компаний, росте выручи, создании академии киберспорта и популярности киберспорта.

Об инвестициях

«В процессе переговоров мы предоставили стратегию на пять лет с поэтапным выделением этих инвестиций. Сейчас мы находимся на втором этапе. В настоящее время на развитие направлено около 30% из заложенных в инвестпрограмму средств.

Мы уже запустили несколько проектов, например, Epic Esports Events. Собственную арену мы откроем в апреле. Cейчас немного перенесли сроки, изначально открытие планировалось на осень 2016 года, это связано с тем, что мы хотим внедрить несколько новых технологий — виртуальная реальность становится все популярнее. По ходу строительства мы поняли, что можем внедрить несколько интересных вещей. Но их закупка, оптимизация, дизайн заняли какое-то время. Сейчас там идет технологическая отделка. Открытие запланировано на первое апреля.

Это арена на тысячу зрительских мест. Объект будет называться Yota Arena. Туда будет входить сцена, компьютерный клуб, центр обучения, спортбар. Этот комплекс занимает 5 тыс. кв. м. Наши инвестиции превысили $5 млн».

О приобретении других компаний 

«Да. Это будут зарубежные активы. В России и Восточной Европе мы уже достаточно хорошо представлены. Мы сейчас больше будем сфокусированы на Китае и США. Это основные рынки для киберспорта».

О росте выручи по сравнению с 2015 годом

«В абсолютных цифрах не скажу, это миллионы долларов. За 2016 год мы увеличили выручку в шесть раз. Это для нас первый полноценный год. И мы планируем увеличить выручку в 2017 году в 2,5 раза.

Основная статья доходов — спонсорские контракты. Крупнейшие из них — мобильный оператор Yota и интернет-площадка для продажи игр G2A. Одна из команд холдинга, SK-Gaming, подписала контракт с платежной системой Visa, он начинает действовать с 2017 года».

О создании академии киберспорта

«Мы очень активно работаем с Федерацией компьютерного спорта. Сейчас в мире почти в каждой стране есть эти федерации. Я больше скажу, что у нас в институте физкультуры есть кафедра киберспорта. Мы сейчас приходим к тому, что нужно тренировать юниоров. Если три года назад можно было дать хорошему игроку зарплату в $3 тыс., и ты получил бы почти лучших, то сейчас фиксированные зарплаты достигают €15–20 тыс. в месяц, несмотря на то, что основные источники заработка для игроков — это призовые и рекламные контракты. В Virtus.pro средняя зарплата игрока — €10 тыс. Если мы говорим про суперзвезд, то есть те, у кого зарплата больше €20 тыс., и контракты с ними заключаются многолетние. В декабре мы подписали с нашим составом по CS контракт на четыре года, это самый крупный контракт в мире. Если сложить всю сумму, то это несколько миллионов евро в фиксированной части. Сейчас уже подписываются спонсорские контракты с клубами на 2–3 года, это очень важно».

О популярности киберспорта 

«Почему я уверен, что киберспорт рано или поздно станет популярным? 0,1% играет в футбол, хотя бы выходят на коробку, 99,9% — смотрят. В киберспорте сейчас появляются уже те, кто просто смотрят, но в основном зрители и сами играют. Когда я смотрю на Месси, я вижу, что те финты, которые он делает, я хоть умри не смогу сделать сам. Это оттачивается десятилетиями. В киберспорте более важны координация и взаимодействие между игроками, а финты делаются одной кнопкой. Это более доступно — сейчас мир приходит к тому, что популярен телефон с одной кнопкой. Если у меня есть два часа вечером, мне сложно сыграть в футбол, потому что для этого надо куда-то поехать, выполнить кучу действий, а если я захотел поиграть в Dota, то уже через минуту я на сервере и готов к соревнованиям».

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ELEAGUE Major 2017. Гид по турниру.ELEAGUE Major 2017. Гид по турниру.В этом материале мы рассказываем о турнире ELEAGUE Major 2017 по Counter-Strike: Global Offensive.Blizzard и Facebook проведут турнир Heroes of the Dorm 2017Blizzard совместно с Facebook проведут студенческий турнир по Heroes of the Storm.Александр «ZeroGravity» Кохановский покинул пост генерального директора Natus VincereОрганизация Natus Vincere сообщила, что пост генерального директора покинул Александр «ZeroGravity» Кохановский, занимавший эту должность с момента основания Na’Vi в 2009 году. Теперь он займет место в учреждённом совете директоров клуба.Филип «NEO» Кубски: Gambit могут быть главными соперниками в будущемИгрок команды Virtus.pro Филип «NEO» Кубски в интервью студии RuHub рассказал о победе над Gambit Esports, планах на перерыв перед плей-офф, а также поделился мнением о новых игроках в командах.Ninjas in Pyjamas подписала состав January 25th по Dota 2Организация Ninjas in Pyjamas подписала состав команды January 25th по Dota 2.G2 Esport покинула ELEAGUE Major 2017Французский коллектив G2 Esport покинул турнир ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.Александр «s1mple» Костылев: Пытались играть на весь максимумИгрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр «s1mple» Костылев в интервью студии RuHub рассказал о групповом этапе ELEAGUE Major, подготовке к турниру, партнерах по команде, а также поделился мнением о командах HellRaisers и FlipSid3 Tactics.Елена «mEG» Урусова: Нужно организовывать больше турниров для молодых командЧемпионка мира по Counter-Strike Елена «Meg» Урусова в интервью gamanoid.ru рассказала о том, чего не хватает киберспорту в СНГ.TNC Pro Team квалифицировалась на SL i-League Season 3Филиппинский коллектив TNC Pro Team выиграл азиатскую квалификацию к турниру SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2.Видео: видеопрофайл Александра «s1mple» КостылеваОрганизаторы ELEAGUE Major 2017 на своем Youtube-канале опубликовали видеопрофайл игрока Natus Vincere Александра «s1mple» Костылева.Natus Vincere вышла в плей-офф ELEAGUE Major 2017Команда Natus Vincere вышла в стадию плей-офф турнира ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.HellRaisers и FlipSid3 Tactics покинули ELEAGUE Major 2017Команды HellRaisers и FlipSid3 Tactics покинули турнир ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.Virtus.pro пробилась в плей-офф ELEAGUE Major 2017Польский коллектив Virtus.pro вышел в плей-офф турнира ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.Илья «Lil» Ильюк: Хотелось бы извиниться перед всеми фанатами, кто нас поддерживалИгрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк записал влог, в котором рассказал причинах поражения команды на Dota Pit League Season 5. изменился за результаты коллектива и поделился планами на будущее.Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: Занимайся спортом и все в твоей жизни изменится к лучшемуИгрок команды Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски в интервью студии RuHub рассказал о подготовке команды на карте de_nuke, о игре на WESG 2016 и о предстоящем матче с Gambit eSports.Видео: один день из жизни М19Организация M19 на своем Youtube-канале опубликовала ролик о жизни игроков команды по League of Legends на буткемпе.Абай «HObbit» Хасенов: Хотел бы в последнюю очередь встретиться с Na`ViИгрок команды Gambit Абай «HObbit» Хасенов в интервью студии RuHub поделился впечатлениями от ELEAGUE Major 2017, а также рассказал о фаворитах турнира и о подготовке к соревнованиям.Team Empire анонсировала обновленный состав по League of LegendsОрганизация Team Empire представила обновленный состав по League of Legends, который будет играть в Лиге Претендентов.Дэрил «iceiceice» Кох: Мы не питаем особых надежд на The Kiev MajorКапитан команды Team Faceless Дэрил «iceiceice» Кох в своем блоге на dota2.178.com рассказал о партнерах по команде, о major-турнирах и о времени в EHOME. Блог перевел портал dota2.ru.Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: Надеюсь, что Gambit будут нервничать в игре с намиИгрок команды Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски в интервью hltv.org рассказал о предстоящем матче с Gambit.
Главные новости
Футбол
Никита Симонян: В дальнейшем финалы Кубка России будем проводить в «Лужниках»
Футбол
Акинфеев присоединился к ЦСКА в Испании (фото)
Футбол
«Рубин» обыграл софийский ЦСКА в товарищеском матче
Футбол
Жозе Моуринью: Нет никаких проблем в том, что Марсьяль уехал в Париж во время игры
Футбол
Агент: Возможный переход Ивановича в «Зенит» – хорошая возможность для Ломберста покинуть команду
Футбол
День в истории. Жозе Моуринью исполнилось 54 года
Хоккей
Варламов перенесет операцию, в нынешнем сезоне он уже не сыграет
Теннис
Федерер обыграл Вавринку и вышел в финал Australian Open
Футбол
Евгений Ловчев: Трансфер Ивановича в «Зенит» будет не круче перехода Адриано в «Спартак»
Футбол
«Рубин» отдал Бергстрема в аренду «Грасхопперу»
все новости