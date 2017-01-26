Никита Симонян: В дальнейшем финалы Кубка России будем проводить в «Лужниках»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что в будущем финалы Кубка России будут проходить в «Лужниках» по примеру того, как «Уэмбли» всегда принимают финалы Кубка Англии.

«В дальнейшем финалы Кубка России мы будем проводить на главном стадионе страны, в «Лужниках», как в Англии финалы Кубка страны традиционно проводятся на «Уэмбли». Но к весне стадион еще не будет готов, так что, почему бы не Сочи? Сегодня это один из главных российских спортивных центров, Сочи заслуживает принять финал Кубка России», – приводит «Р-Спорт» слова Симоняна.

Напомним, «Лужники» будут сданы в эксплуатацию после реконструкции весной 2017 года. Финал Кубка России пройдет 28 мая.