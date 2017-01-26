Игорь Гуськов: «Ростов» найдет замену Нобоа, если тот покинет клуб

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что «Ростов» найдет замену эквадорскому полузащитнику Кристиану Нобоа, если тот покинет команду в зимнее трансферное окно.

- Завершается трансферное окно, мы приобрели дополнительно нескольких футболистов. Под вопросом лишь одна позиция - есть желание у нашего игрока Нобоа перейти в другой клуб, и на сегодняшний день ведется работа в данном направлении. Если в это трансферное окно Нобоа уйдет, то, естественно, на эту позицию нам будет необходим высококвалифицированный полузащитник. Работа и в этом направлении проводится. Все остальные вопросы с комплектованием команды на сегодняшний день решены, - цитирует Гуськова «Р-Спорт».

Напомним, Нобоа выступает за «Ростов» с 2015 года. В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел во всех турнирах 23 матча, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Эквадора в 5 млн евро, а его контракт с «Ростовом» истекает летом 2017 года.