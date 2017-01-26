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День в истории. Жозе Моуринью исполнилось 54 года

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня 54 года исполнилось главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Многие эксперты и игроки считают Моуринью одним из самых видных тренеров современного футбола. Сам португалец еще более высокого мнения о себе, назвав себя Особенным.

Тренерская карьера Моуринью началась в середине 90-х годов прошлого века, когда он работал в «Барселоне» - сначала ассистентом Бобби Робсона, затем Луи ван Гала. Начало нового тысячелетия Жозе встретил на родине уже в роли главного тренера «Бенфики», потом «Лейрии». В первый раз он громко заявил о себе в сезоне 2002/03: под его руководством «Порту» выиграл чемпионат и Кубок Португалии, а также Кубок УЕФА.

Настоящий прорыв случился в следующем сезоне, когда команда Моуринью стала победителем Лиги чемпионов, одолев в финале «Монако» (3:0). Жозе стал самым молодым главным тренером в истории, выигрывавшим этот турнир.

Успехи португальца не остались без внимания Романа Абрамовича, и летом 2004 года Жозе возглавил «Челси». Португалец с ходу выиграл чемпионат Англии, чего болельщики «синих» ждали с 1955 года, и Кубок лиги. Следующий сезон - еще одно чемпионство и Суперкубок Англии. Правда, в Лиге чемпионов команде Моуринью добраться до вершины не удалось. В своем третьем английском сезоне Жозе выиграл лишь Кубок Англии и летом 2008 года перебрался в «Интер». Здесь началось все, как на туманном Альбионе - чемпионство, Суперкубок Италии, но неудача в Лиге чемпионов. Триумфальным для «Интера» стал сезон 2009/10, когда он выиграл национальное первенство, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Моуринью стал третьим тренером в истории, который смог выиграть два Кубка чемпионов в двумя разными командами.

После этого Жозе возглавил «Реал», с которым выиграл три трофея: чемпионат Испании (2011/12), Кубок страны (2010/2011) и Суперкубок (2012).

Далее было возвращение Моуринью в «Челси» и пятая в истории клуба победа в чемпионате Англии.

С мая 2016 года португалец - главный тренер «Манчестер Юнайтед». В августе, обыграв «Лестер» (2:1), манкунианцы взяли Суперкубок Англии.

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