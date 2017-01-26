Юрист: ФИФА отклонила все требования «Рубина» по поводу перехода Азмуна в «Ростов»

Юрист футболиста Сердара Азмуна Юрий Зайцев сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила все требования казанского «Рубина» по переходу иранского нападающего в «Ростов».

- Мы полностью выиграли дело, - сказал Зайцев в интервью «Р-Спорт». - ФИФА отклонила все требования «Рубина». Не буду лукавить, что решение стало сюрпризом. Мы, когда начинаем дело, сразу описываем клиенту перспективы. Здесь мы с самого начала практически полностью были уверены в итоговом результате и получили то, чего ожидали.

Азмун, ранее принадлежавший «Рубину», с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА.

Иранский футболист провел в нынешнем сезоне 24 матча за «Ростов» во всех турнирах и забил 6 мячей.