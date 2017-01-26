Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Лючич-Барони2:6, 1:6Уильямс
Фигурное катание  Короткая программа
Фигурное катание  Произвольная программа
Теннис  Федерер7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3Вавринка
Хоккей  Куньлунь2 : 0Слован
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрист: ФИФА отклонила все требования «Рубина» по поводу перехода Азмуна в «Ростов»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Юрист футболиста Сердара Азмуна Юрий Зайцев сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила все требования казанского «Рубина» по переходу иранского нападающего в «Ростов».

- Мы полностью выиграли дело, - сказал Зайцев в интервью «Р-Спорт». - ФИФА отклонила все требования «Рубина». Не буду лукавить, что решение стало сюрпризом. Мы, когда начинаем дело, сразу описываем клиенту перспективы. Здесь мы с самого начала практически полностью были уверены в итоговом результате и получили то, чего ожидали.

Азмун, ранее принадлежавший «Рубину», с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА. 

Иранский футболист провел в нынешнем сезоне 24 матча за «Ростов» во всех турнирах и забил 6 мячей.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Рубин» обыграл софийский ЦСКА в товарищеском матче«Рубин» на сборе в Испании провел товарищескую встречу с софийским ЦСКА и одержал победу со счетом 4:2.Игорь Гуськов: «Ростов» найдет замену Нобоа, если тот покинет клубПервый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что «Ростов» найдет замену эквадорскому полузащитнику Кристиану Нобоа, если тот покинет команду в зимнее трансферное окно.Губернатор Ростовской области: Если у «Ростова» будут деньги, то будут новичкиГубернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о возможных трансферах желто-синих.Губернатор Ростовской области: «Ростов» должен остаться в первой пятеркеГубернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о целях «Ростова» на остаток сезона в РФПЛ.«Рубин» отдал Бергстрема в аренду «Грасхопперу»Казанский «Рубин» отдал в аренду защитника Эмиля Бергстрема в швейцарский «Грассхоппер», сообщил пресс-атташе казанского клуба Михаил Степанов.«Краснодар» сыграет с «Рубином» на сборе в ИспанииСтали известны соперники «Краснодара» по товарищеским матчам на втором сборе в Испании.«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Локомотив» получил новое предложение от «Рубина» по трансферу МиранчукаРуководство «Рубина» не оставляет попыток приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.«Ростов» сыграет с «Ягеллонией»В расписании контрольных игр «Ростова» на сборе в Турции произошло изменение.Девич присоединился к «Ростову»Нападающий «Ростова» Марко Девич вместе со своей новой командой отправится на второй сбор.Виталий Кафанов: Джанаев был готов к тому, что его не возьмут на ЕвроТренер «Ростова» Виталий Кафанов считает прогресс Сослана Джанаева одним из главных итогов 2016 года.«Кристал Пэлас» готов заплатить «Рубину» за М’Вила 10 миллионов фунтовИнтерес к полузащитнику «Рубина» Янну М’Вила проявляет «Кристал Пэлас». Об этом сообщают британские СМИ.Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»«Советский спорт» – о перестановках в донском клубе.Виталий Кафанов: «Ростов» Бердыева сделал шаг вперед по сравнению с «Рубином»Тренер вратарей «Ростова», ранее работавший с Курбаном Бердыевым в «Рубине», Виталий Кафанов рассказал, чем отличаются два клуба друг от друга.Генеральный директор «Ростова» покинул свой постВ руководстве «Ростова» произошли кадровые изменения.«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Экс-защитник «Ростова» Гуйе перешел в «Актобе»Сенегальский защитник Папа Гуйе, ранее выступавший за «Ростов», продолжит карьеру в «Актобе», сообщает официальный сайт клуба.Полузащитник «Рубина» Лестьенн стал отцом (фото)У полузащитника «Рубина» Максима Лестьенна родился сын, сообщает пресс-служба казанской команды.Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаЛига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаУЕФА опубликовал таблицу достижений клубов в Лиге чемпионов за всю ее историю. «Спартак» - лучший из российских клубов.«Ростов» показал готовность газона «Олимпа-2» к матчу со «Спартой» (фото)«Ростов» в своем официальном твиттере показал, как на домашнем стадионе клуба ведется подготовка газона к матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты».
Главные новости
Футбол
Никита Симонян: В дальнейшем финалы Кубка России будем проводить в «Лужниках»
Футбол
Акинфеев присоединился к ЦСКА в Испании (фото)
Футбол
«Рубин» обыграл софийский ЦСКА в товарищеском матче
Футбол
Жозе Моуринью: Нет никаких проблем в том, что Марсьяль уехал в Париж во время игры
Футбол
Агент: Возможный переход Ивановича в «Зенит» – хорошая возможность для Ломберста покинуть команду
Футбол
День в истории. Жозе Моуринью исполнилось 54 года
Хоккей
Варламов перенесет операцию, в нынешнем сезоне он уже не сыграет
Теннис
Федерер обыграл Вавринку и вышел в финал Australian Open
Футбол
Евгений Ловчев: Трансфер Ивановича в «Зенит» будет не круче перехода Адриано в «Спартак»
Футбол
«Рубин» отдал Бергстрема в аренду «Грасхопперу»
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Сердар Азмун
Сердар Азмунвсе новости