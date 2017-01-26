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Игорь Шалимов: Игроки не получили ни одной травмы – сбор в ОАЭ оцениваю положительно

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после контрольного матча с «Пахтакором» (2:0) подвел итоги первого сбора команды в ОАЭ.

«На установке мы сказали, что нас будут интересовать в игре те вещи, которые мы наигрывали. Ребята старались и в первом тайме, и во втором. Большое количество брака в атаке связано с физическим состоянием. Сбор был физически тяжелым в плане выносливости. И все равно игра была неплохая. Моментов было много, ребята старались выполнять установку. В первом тайме не хватало последней передачи, во втором – забили два хороших гола, которые мы наигрывали.

В целом оцениваю сбор положительно. Ребята не получили ни одной мышечной травмы. Это было для нас очень важно, можно сказать, задача – номер один, учитывая предыдущий опыт, когда люди у нас вылетали по ходу сборов и чемпионата», – сказал Шалимов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, второй сбор «Краснодара» пройдет 29 января – 10 февраля в Испании.

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