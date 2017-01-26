Агент: Возможный переход Ивановича в «Зенит» – хорошая возможность для Ломберста покинуть команду

Сантуш Верхлуст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал, как возможный переход в питерскую команду игрока «Челси» Бронислава Ивановича может повлиять на карьеру бельгийца.

«Ни один клуб не вел официальных переговоров с «Зенитом» о возможном переходе Ломбертса. Как я уже говорил, петербургская команда просит за защитника большую сумму. Но с учетом того, что Иванович может перейти в «Зенит», то клуб может пересмотреть стоимость на Ломбертса, пойти на уступки, это хороший шанс для Николаса покинуть. Но здесь санкт-петербургская команда является боссом, и только им принимать итоговое решение», - цитирует Верхлуста ТАСС.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что на 31-летнего игрока претендуют «Гент» и «Бешикташ».