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Жозе Моуринью: Нет никаких проблем в том, что Марсьяль уехал в Париж во время игры

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что игроки основы могут проводить выходной день на свое усмотрение.

Ранее британские издания сообщили о том, что форвард Антони Марсьяль во время матча со «Сток Сити» (1:1) находился в Париже.

«У нас не так много выходных дней, поэтому игроки свободны в выборе, как провести выходной, когда они не заявлены на игру. Если для Марсьяля было лучше поехать в Париж, это абсолютно нормально.

Если не будет травм, то в ближайшем матче сыграет Серхио Ромеро, а запасным вратарем будет Джоэль Кастро Перейра. Давид де Хеа будет отдыхать. И если ему нужно поехать в Испанию и провести там два дня, он может так и сделать.

Я предоставляю игрокам свободу выбора. Так что нет никаких проблем в том, что Антони уехал в Париж», – приводит Sky Sports слова Моуринью.

Напомним, 29 января «Манчестер Юнайтед» проведет на «Олд Траффорд» матч 1/16 финала Кубка Англии с «Уиганом».

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