«Рубин» обыграл софийский ЦСКА в товарищеском матче
«Рубин» на сборе в Испании провел товарищескую встречу с софийским ЦСКА и одержал победу со счетом 4:2.
У российской команды отличились Жонатас, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов и Мийо Цакташ.
«Рубин» проводил матч в таком составе: Рыжиков (Нестеренко, 45), Серхио Санчес (Камболов, 45), Бурлак (Самбрано, 45), Устинов (Кверквелия, 45), Бауэр (Набиуллин, 45), Сонг (Михайлов, 45), Оздоев (Билялетдинов, 45), М'Вила (Карадениз, 45), Лестьенн (Цакташ, 45), Жонатас (Ахметов, 45), Рочина (Жемалетдинов, 45).
Сегодня первый зимний сбор казанцев в Малаге завершается.
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