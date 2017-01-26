Сидни Кросби: Бывает, что тебе везет, за тебя играют отскоки и все такое

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о своей высокой результативности в нынешнем сезоне.

«Сложно сравнивать разные сезоны. Присутствует множество разных мелочей, деталей вне хоккея, когда ты вроде бы все делаешь правильно, но шайба не заходит в ворота. А бывает, что тебе везет, за тебя играют отскоки и все такое. Сейчас я себя чувствую хорошо. Мне удается создавать множество голевых моментов. Команда побеждает, но соперники не отстают, и это тоже заставляет нас становиться лучше», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, 29-летний форвард лидирует в сезоне по голам (28) и занимает второе место по набранным очкам (54).