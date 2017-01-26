Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Лючич-Барони2:6, 1:6Уильямс
Фигурное катание  Короткая программа
Фигурное катание  Произвольная программа
Теннис  Федерер7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3Вавринка
Хоккей  Куньлунь2 : 0Слован
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сидни Кросби: Бывает, что тебе везет, за тебя играют отскоки и все такое

Источник:  NHLКомментарии

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о своей высокой результативности в нынешнем сезоне.

«Сложно сравнивать разные сезоны. Присутствует множество разных мелочей, деталей вне хоккея, когда ты вроде бы все делаешь правильно, но шайба не заходит в ворота. А бывает, что тебе везет, за тебя играют отскоки и все такое. Сейчас я себя чувствую хорошо. Мне удается создавать множество голевых моментов. Команда побеждает, но соперники не отстают, и это тоже заставляет нас становиться лучше», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, 29-летний форвард лидирует в сезоне по голам (28) и занимает второе место по набранным очкам (54).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Варламов перенесет операцию, в нынешнем сезоне он уже не сыграетГолкипер «Колорадо» Семен Варламов пропустит весь сезон из-за травмы. Об этом сообщил отец хоккеиста Александр Варламов.Кошмарная ошибка Задорова, которая может обойтись ему дорого (видео)Кошмарная ошибка Задорова, которая может обойтись ему дорого (видео)Самые интересные события лиги – в нашем традиционном обзоре «Пять гвоздей НХЛ».10-е кряду поражение «Спартака», травма Малкина и вылет «Реала» из Кубка Испании. Главные новости утра10-е кряду поражение «Спартака», травма Малкина и вылет «Реала» из Кубка Испании. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.НХЛ. «Рейнджерс» уступил «Филадельфии», «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Малкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмыРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не примет участие в Матче звезд НХЛ из-за травмы, об это заявил главный тренер команды Майк Салливан.Два очка Ворачека принесли победу «Филадельфии» в матче с «Рейнджерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Филадельфии» со счетом 0:2.Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду уступил «Торонто» со счетом 0:4.Пьер Макгуайр: Макдэвид не так хорошо представляет, что такое игра в обороне по сравнению с МэттьюзомЭксперт телеканала NBC Пьер Макгуайр высказался об игре капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и сравнил его с форвардом «Торонто» Остоном Мэттьюзом.«Вегас» претендует на ГалланаБывший главный тренер «Флориды» Жерар Галлан может возглавить новую команду НХЛ – «Вегас Голден Найтс».Тарасенко не забивает в восьми матчах подряд впервые с сезона 2012/2013Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0).«Я не говорю по-английски, ухожу отсюда!» Малкин на кастинге в Голливуде (видео)«Я не говорю по-английски, ухожу отсюда!» Малкин на кастинге в Голливуде (видео)Потрясающий ролик с участием Александра Овечкина и Евгения Малкина сняли в НХЛ, подогревая интерес к «Матчу звезд».Александр Радулов: Два гола – это здорово, но мы хотели помочь Прайсу сыграть «на ноль»Форвард «Монреаля» Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:1) выразил сожаление, что его удаление в конце игры привело к пропущенной шайбе.Марло забросил 97-ю победную шайбу в карьере и догнал ИгинлуФорвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3).Это надо видеть! Яростный Радулов разрывает «Калгари», делая дубль (видео)Это надо видеть! Яростный Радулов разрывает «Калгари», делая дубль (видео)Александр Радулов не забивал восемь матчей подряд. И вот его прорвало как вулкан Эйяфьядлайекюдль.Хаттон, Кондон и Айкел – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Вылет Кот-д’Ивуара, российский боксер может сесть за убийство и неудачи Малкина и Овечкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.НХЛ. «Питтсбург» уступил «Сент-Луису», «Оттава» обыграла «Вашингтон» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Тампа-Бэй» одержала победу над «Чикаго» благодаря голам Нестерова и КучероваМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Тампой-Бэй» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Тампы».«Баффало» в овертайме обыграл «Нэшвилл»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Баффало» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча - 5:4 в пользу «Баффало».«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Виннипег»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сан-Хосе».
Главные новости
MMA
Bellator опубликовал проморолик к бою Емельяненко – Митрион
Футбол
«Локомотив» может стать 12-м клубом в карьере экс-форварда «Спартака» Прудникова
Фигурное катание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов: Просим сказать, что было не так!
Футбол
Daily Mail после твита «Амкара» с Это'О посчитала, что камерунец перешел в пермский клуб (фото)
Хоккей
КХЛ оштрафовала «Спартак» на 300 тысяч рублей за слова Дыбленко о судействе
Биатлон
Сергей Тарасов: Логинов функционально посильнее Шипулина
Футбол
«Локомотив» постарается до закрытия трансферного окна приобрести Мельгарехо
Футбол
Защитник из Камеруна находится на кипрским сборе «молодежки» «Спартака» (фото)
Легкая атлетика
Павел Колобков: Если есть возможности доказать невиновность Лебедевой, они должны быть использованы
Футбол
Джака отрицает информацию об оскорблении сотрудника аэропорта
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Сидни Кросби
Сидни Кросбивсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости