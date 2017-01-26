Катарский клуб объявил о продлении контракта с Хави

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День в истории. Хави исполнилось 37 лет Сегодня отмечает день рождения знаменитый полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрандес Креус, который сейчас выступает за катарский «Аль-Садд». Ему исполнилось 37 лет.

Хави: Роналду выиграл «Золотой мяч», потому что сейчас его дают за титулы Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч».

Хави: Отрыв «Реала» в турнирной таблице давит на игроков «Барселоны» Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес в преддверии матча каталонской команды с мадридским «Реалом» дал интервью изданию Mundo Deportivo.

Хави: Коутиньо играет у одного из умнейших тренеров Европы, он легко вписался бы в схему «Барселоны» Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес выразил мнение, что полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо легко впишется в игру каталонской команды. По его словам, игрок сборной Бразилии играет

Хави: «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы станет чемпионом Англии Бывший полузащитник «Барселоны» Хави выразил уверенность в том, что Хосеп Гвардиола приведет «Манчестер Сити» к чемпионству.

Хави: Когда не все ладится, Моуринью иногда хочет войны вместо футбола Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился своим мнением о нынешнем главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Он отметил, что португалец иногда устраивает «футбольные войны».

Хави: Решение Пике уйти из сборной – правильное Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался о критике болельщиков в адрес своего бывшего партнера по клубу и сборной Жерару Пике.

Криштиану Роналду: Слова Хави? У меня три «Золотых мяча», а у него нет ни одного Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду ответил на слова бывшего полузащитника «Барселоны» Хави Эрнандеса. Ранее Хави сравнил португальца с Лионелем Месси.

Хави: Проблема Роналду в том, что есть Месси, который является лучшим игроком за всю историю Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес считает бессмысленным сравнивать форварда «Реала» Криштиану Роналду с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.

«Уфа» сыграет товарищеский матч с командой Хави «Уфа» завершит подготовку к чемпионату России по футболу-2016/17 товарищеским матчем против катарского «Аль-Садда», за который выступает экс-полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави, сообщает официальный сайт уфимцев.

Хави: Роналду пытаются сравнивать с Месси, но это бессмысленно Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес считает, что форвард сине-гранатовых Лионель Месси – лучший футболист в истории футбола.

Хави представит кубок, который будет вручен победителям Евро-2016 Бывший полузащитник сборной Испании Хави представит главный трофей чемпионата Европы перед началом финального матча.

Германия – не чемпионская команда. Мнение Василия Уткина Обозреватель Sovsport.ru объясняет, чего не хватает нынешней сборной Германии и в чем она уступает испанской команде-династии.

Хави: Испании и Италии не повезло, что они встретятся так рано Бывший полузащитник сборной Испании Хави поделился ожиданиями от матча со сборной Италии на Евро-2016. Он отметил, что командам лучше было бы встретиться на более поздней стадии, чем в 1/8 финала.

Сильва провел сотый матч в составе сборной Испании и сравнялся с Пуйолем Сегодня в рамках группового этапа Евро-2016 состоялся матч Испания – Чехия (1:0).

Хави: Когда «Барселона» играла плохо и ничего не выигрывала – игроков команды не вызывали в суд Бывший полузащитник «Барселоны» Хави прокомментировал открытие судебных дел против Лионеля Месси и Неймара по факту предполагаемых финансовых махинаций.

Хави: Благодаря тому, что Марез сделал для «Лестера», он может перейти в любой топ-клуб Европы Экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес оценил игру в нынешнем сезоне полузащитника «Лестера» Рияда Мареза, отметив, что алжирец мог бы выступать за каталонский клуб.

Висенте Дель Боске: Вижу ли я Хави тренером? Конечно, но вот Энрике не мог и представить Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске оценил профессиональные качества наставника «Барселоны» Луиса Энрике, а также отметил, что экс-полузащитник каталонского клуба Хави Эрнандес способен тренировать на высшем уровне.

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