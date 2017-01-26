Катарский клуб объявил о продлении контракта с Хави
Испанский полузащитник Хави Эрнандес продолжит выступления в чемпионате Катара.
Как сообщает пресс-служба «Аль-Садда», экс-игрок сборной Испании и «Барселоны», продлил контракт до лета 2018 года.
#Xavi with us until 2018#AlSadd #Qatar https://t.co/GQLeMGf3QL pic.twitter.com/ALcjtjcW8U— Al-Sadd Sports Club (@AlsaddSC) 26 января 2017 г.
Напомним, в этой команде 37-летний футболист выступает с июля 2015 года.
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