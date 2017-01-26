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Катарский клуб объявил о продлении контракта с Хави

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанский полузащитник Хави Эрнандес продолжит выступления в чемпионате Катара.

Как сообщает пресс-служба «Аль-Садда», экс-игрок сборной Испании и «Барселоны», продлил контракт до лета 2018 года.

Напомним, в этой команде 37-летний футболист выступает с июля 2015 года.

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