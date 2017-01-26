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Акинфеев присоединился к ЦСКА в Испании (фото)

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к своей команде на сборе в Испании, сообщает официальный твиттер армейцев.

Напомним, первый зарубежный сбор, также проходивший в Кампоаморе, голкипер пропустил из-за травмы колена. Он ездил в Германию на плановую комплексную терапию.

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