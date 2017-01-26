Акинфеев присоединился к ЦСКА в Испании (фото)
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к своей команде на сборе в Испании, сообщает официальный твиттер армейцев.
Напомним, первый зарубежный сбор, также проходивший в Кампоаморе, голкипер пропустил из-за травмы колена. Он ездил в Германию на плановую комплексную терапию.
Тем временем армейцы добрались до Кампоамора! Капитан уже с нами 🤗 #Акинфеев #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/uPVqoh97MN— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 января 2017 г.
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