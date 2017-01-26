Джака отрицает информацию об оскорблении сотрудника аэропорта

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер обсуждал с полузащитником Гранитом Джакой информацию, согласно которой игрок оскорбил на расовой почве сотрудника аэропорта.

«Говорил с Джакой об этом, он все отрицает. Гранит сказал мне, что ничего подобного он никому не говорил», – сказал французский специалист, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что вечером 23 января футболист провожал приятеля на рейс в Германию, однако тот опоздал и ему было отказано в посадке на борт. После этого игрок «пушкарей» албанского происхождения оскорбил сотрудника лондонского аэропорта Хитроу.

Читайте также:

«Это позор для команды Клоппа». Эксперты обсуждают матч «Ливерпуля» и «Суонси»