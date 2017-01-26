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Джака отрицает информацию об оскорблении сотрудника аэропорта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер обсуждал с полузащитником Гранитом Джакой информацию, согласно которой игрок оскорбил на расовой почве сотрудника аэропорта.

«Говорил с Джакой об этом, он все отрицает. Гранит сказал мне, что ничего подобного он никому не говорил», – сказал французский специалист, слова которого приводит Goal. 

Ранее сообщалось, что вечером 23 января футболист провожал приятеля на рейс в Германию, однако тот опоздал и ему было отказано в посадке на борт. После этого игрок «пушкарей» албанского происхождения оскорбил сотрудника лондонского аэропорта Хитроу.

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