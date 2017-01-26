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Вратарь «Тосно» Книга на правах аренды перешел в «Нефтехимик»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

24-летний голкипер «Тосно» Денис Книга арендован «Нефтехимиком» до конца сезона. 

Эту информацию подтвердил корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сам футболист. Вратарь уже принял участие в первом сборе нижнекамского клуба. 

Напомним, Книга перешел в «Тосно» в 2015 из «Луча Энергии», после чего два раза отдавался в аренду в петербургское «Динамо» и «Ригу». 

В сезоне 2016/17 Книга не играл в официальных матчах. Всего на его счету 12 матчей за «Тосно», в которых он пропустил 18 голов.

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