Вратарь «Тосно» Книга на правах аренды перешел в «Нефтехимик»

24-летний голкипер «Тосно» Денис Книга арендован «Нефтехимиком» до конца сезона.



Эту информацию подтвердил корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сам футболист. Вратарь уже принял участие в первом сборе нижнекамского клуба.



Напомним, Книга перешел в «Тосно» в 2015 из «Луча Энергии», после чего два раза отдавался в аренду в петербургское «Динамо» и «Ригу».



В сезоне 2016/17 Книга не играл в официальных матчах. Всего на его счету 12 матчей за «Тосно», в которых он пропустил 18 голов.