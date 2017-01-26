«Челси» рассчитывает приобрести голкипера «Селтика»

«Челси» готовит запрос в «Селтик» о трансфере голкипера Крэйга Гордона.

По данным Sky Sports, 34-летний шотландец является главным кандидатом на замену Асмиру Беговичу, который близок к переходу в «Борнмут».

Контракт Гордона с клубом истекает в конце сезона, однако главный тренер команды Брендан Роджерс настаивает на том, что рассчитывает на вратаря и в дальнейшем.

«Разговоры идут вокруг многих наших игроков, – сказал Роджерс. – Надо отдать им должное, они здорово играют, раз ими интересуются большие клубы.

Крэйгу принадлежит большая роль в том, что я делаю здесь. Вы видите, насколько он спокоен. Ему 34 года, но он может продолжать играть еще несколько лет и стать ключевым игроком для команды. «Челси» просто потеряет время, если начнет переговоры по нему».

В качестве альтернативы Гордону «Челси» рассматривает Диего Лопеса из «Эспаньола» и Фернандо Муслеру из «Галатасарая».