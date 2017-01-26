Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Лючич-Барони2:6, 1:6Уильямс
Фигурное катание  Короткая программа
Фигурное катание  Произвольная программа
Теннис  Федерер7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3Вавринка
Хоккей  Куньлунь2 : 0Слован
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» рассчитывает приобрести голкипера «Селтика»

Источник:  Sky SportsКомментарии

«Челси» готовит запрос в «Селтик» о трансфере голкипера Крэйга Гордона.

По данным Sky Sports, 34-летний шотландец является главным кандидатом на замену Асмиру Беговичу, который близок к переходу в «Борнмут».

Контракт Гордона с клубом истекает в конце сезона, однако главный тренер команды Брендан Роджерс настаивает на том, что рассчитывает на вратаря и в дальнейшем.

«Разговоры идут вокруг многих наших игроков, – сказал Роджерс. – Надо отдать им должное, они здорово играют, раз ими интересуются большие клубы.

Крэйгу принадлежит большая роль в том, что я делаю здесь. Вы видите, насколько он спокоен. Ему 34 года, но он может продолжать играть еще несколько лет и стать ключевым игроком для команды. «Челси» просто потеряет время, если начнет переговоры по нему».

В качестве альтернативы Гордону «Челси» рассматривает Диего Лопеса из «Эспаньола» и Фернандо Муслеру из «Галатасарая».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
А.Мостовой: Поможет ли Иванович «Зениту»? Не знаю, «Спартак» тоже усилилсяА.Мостовой: Поможет ли Иванович «Зениту»? Не знаю, «Спартак» тоже усилилсяБывший полузащитник московского «Спартака» порассуждал на тему возможного трансфера Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Агент: Возможный переход Ивановича в «Зенит» – хорошая возможность для Ломберста покинуть командуСантуш Верхлуст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал, как возможный переход в питерскую команду игрока «Челси» Бронислава Ивановича может повлиять на карьеру бельгийца.Особенному – 54. Гениальность, харизматичность или паранойя?Особенному – 54. Гениальность, харизматичность или паранойя?Николай Яременко, готовивший книгу «Будьте готовы проиграть» к русскому изданию (издтальство «ЭКСМО»), публикует сегодня её фрагменты.Евгений Ловчев: Трансфер Ивановича в «Зенит» будет не круче перехода Адриано в «Спартак»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе сербского защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Переход Ивановича в «Зенит» может состояться до конца неделиПредставители защитника «Челси» Бронислава Ивановича ведут переговоры о переходе игрока в «Зенит». Сделка может быть завершена до конца нынешней недели, сообщает Daily Mail.Луис Энрике: Мое будущее в «Барселоне»? Мне нечего сказать по этому поводуГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике на пресс-конференции перед ответным матчем Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.Сеск Фабрегас: Мне нужно показать тренеру, что я заслуживаю место в составеПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас высказался о том, что перестал попадать в стартовый состав команды в последних матчах.«Мидлсбро» возьмет Хесе в аренду до конца сезонаПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес продолжит сезон в «Мидлсбро». В ближайшее время клубы оформят аренду 23-летнего испанца до лета 2017 года.Луис Энрике: Ракитич? Мне нечего сказать, я спокоенГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался о лидере сине-гранатовых Лионеле Месси, а также ответил на вопрос о будущем полузащитника Ивана Ракитича, который перестал проходить в основу.Фабрегас может уехать в Серию АКлубы из чемпионата Италии продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Челси» Сеску Фабрегасу.«Челси» и «Ливерпуль» претендуют на голкипера «Бернли»Голкипер «Бернли» Том Хитон может покинуть команду. Об этом сообщает издание Тhe Sun.В случае ухода Куртуа, «Челси» попробует приобрести Джо ХартаГолкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может вернуться в чемпионат Англии.Дмитрий Шнякин: «Шлепок» Боатенга в ворота «Вильярреала» – лучший гол в 2016 году (видео)Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выразил мнение, что автором лучшего гола по итогам 2016 года является Кевин-Принс Боатенг.«Барселона» предлагает Месси 40 млн евро в год«Барселона» продолжает вести переговоры с форвардом Лионелем Месси о новом контракте.Голкипер сборной Аргентины: Тот, кто критикует Месси, имеет дело со мнойГолкипер «Эстудиантеса» и сборной Аргентины Мариано Андухар рассказал о своем отношении к лидеру национальной команды и «Барселоны» Лионелю Месси.Агент Кришито: «Зенит» близок к приобретению ИвановичаАндреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, комментируя интерес к своему клиенту со стороны «Интера», рассказал о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича.Криштиану Роналду: Постараюсь выступать до 45 лет, но это будет зависеть от физического состоянияНападающий мадридского «Реала» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее, а также рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.Роберт Левандовски: Переход в «Реал» или «Барселону» не станет для меня шагом впередФорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски исключил свой переезд в мадридский «Реал» или «Барселону».Пепе подпишет контракт с китайским клубом и будет зарабатывать 15 миллионов евро в годПо информации Cope, 33-летний защитник сборной Португалии Пепе покинет мадридский «Реал» и продолжит карьеру в китайском клубе «Хэбей Чайна Форчун».День в истории. Хави исполнилось 37 летСегодня отмечает день рождения знаменитый полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрандес Креус, который сейчас выступает за катарский «Аль-Садд». Ему исполнилось 37 лет.
Главные новости
Футбол
Никита Симонян: В дальнейшем финалы Кубка России будем проводить в «Лужниках»
Футбол
Акинфеев присоединился к ЦСКА в Испании (фото)
Футбол
«Рубин» обыграл софийский ЦСКА в товарищеском матче
Футбол
Жозе Моуринью: Нет никаких проблем в том, что Марсьяль уехал в Париж во время игры
Футбол
Агент: Возможный переход Ивановича в «Зенит» – хорошая возможность для Ломберста покинуть команду
Футбол
День в истории. Жозе Моуринью исполнилось 54 года
Хоккей
Варламов перенесет операцию, в нынешнем сезоне он уже не сыграет
Теннис
Федерер обыграл Вавринку и вышел в финал Australian Open
Футбол
Евгений Ловчев: Трансфер Ивановича в «Зенит» будет не круче перехода Адриано в «Спартак»
Футбол
«Рубин» отдал Бергстрема в аренду «Грасхопперу»
все новости
Селтик
Селтиккалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Эспаньол
Эспаньолкалендарьстатистика
Галатасарай
Галатасарайкалендарьстатистика
Диего Лопес
Диего Лопесвсе новости
Брендан Роджерс
Брендан Роджерсвсе новости
Крэйг Гордон
Крэйг Гордонвсе новости
Фернардо Муслера
Фернардо Муслеравсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы