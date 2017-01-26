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Алексей Кознев: «Северсталь» будет принимать решение по Гулявцеву после сезона

Источник:  Р-СпортКомментарии

Директор «Северстали» Алексей Кознев высказался о будущем главного тренера команды Александра Гулявцева.

«Решений относительно Гулявцева, относительно позиции главного тренера нет. Все итоги подводить, все решения принимать будем после сезона. То же можно сказать и о продлениях контрактов с игроками, работа идет, но озвучивать пока что-либо рано», – приводит «Р-Спорт» слова Кознева.

Напомним, «Северсталь» занимает 12-е место Западной конференции, отставая на 15 очков от зоны плей-офф.

Гулявцев, ранее работавший в «Молоте-Прикамье», возглавил «Северсталь» в апреле 2016 года.

Добавим, что в последний раз «Северсталь» выходила в плей-офф в сезоне 2012/2013.

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