Павел Колобков: Если есть возможности доказать невиновность Лебедевой, они должны быть использованы

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета лишить российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр в Пекине по итогам перепроверки допинг-проб.

«Я расстроен, потому что Лебедева – выдающаяся спортсменка. Но если есть какие-то нарушения, то очень плохо. Но если есть какие-то возможности доказать ее невиновность, они должны быть использованы», – приводит «Р-Спорт» слова Колобкова.

Напомним, в Пекине Лебедева заняла второе место в прыжках длину и тройном прыжке. В результате перепроверки в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Добавим, что у Лебедевой есть еще три олимпийские медали: золото Афин-2004 в длине, а также серебро Сиднея-2000 и бронза Афин-2004 в тройном прыжке.