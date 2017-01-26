«Локомотив» постарается до закрытия трансферного окна приобрести Мельгарехо

Нападающий московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может перейти в «Локомотив». Об этом сообщает портал Hoy.

Отмечается, что красно-зеленые пытались приобрести игрока до его перехода в «Спартак» из «Кубани», который состоялся в феврале 2016 года. Также сообщается, что «Локомотив» попытается купить футболиста до закрытия текущего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел во всех турнирах 15 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает Мельгарехо в 3,80 млн евро, а его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2020 года.

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