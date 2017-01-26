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Молодежная сборная России начнет отбор на Евро-2019 матчем с Арменией

Источник:  РФСКомментарии

Стало известно расписание матчей молодежной сборной России в отборочном турнире Евро-2019 (U21).

Сборная России попала в группу 7 вместе с Сербией, Австрией, Македонией, Арменией и Гибралтаром.

31 августа 2017 года РОССИЯ – Армения

5 сентября 2017 года РОССИЯ – Гибралтар

6 октября 2017 года РОССИЯ – Австрия

10 октября 2017 года Сербия – РОССИЯ

10 ноября 2017 года Армения – РОССИЯ

23 марта 2018 года Македония – РОССИЯ

27 марта 2018 года Гибралтар – РОССИЯ

11 сентября 2018 года РОССИЯ – Сербия

12 октября 2018 года РОССИЯ – Македония

16 октября 2018 года Австрия – РОССИЯ

Напомним, новым главным тренером молодежной сборной России стал Евгений Бушманов, до этого тренировавший «Спартак-2».

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