Молодежная сборная России начнет отбор на Евро-2019 матчем с Арменией
Стало известно
расписание матчей молодежной сборной России в отборочном турнире Евро-2019
(U21).
Сборная России попала в группу 7 вместе с Сербией, Австрией, Македонией, Арменией и Гибралтаром.
31 августа 2017 года РОССИЯ – Армения
5 сентября 2017 года РОССИЯ – Гибралтар
6 октября 2017 года РОССИЯ – Австрия
10 октября 2017 года Сербия – РОССИЯ
10 ноября 2017 года Армения – РОССИЯ
23 марта 2018 года Македония – РОССИЯ
27 марта 2018 года Гибралтар – РОССИЯ
11 сентября 2018 года РОССИЯ – Сербия
12 октября 2018 года РОССИЯ – Македония
16 октября 2018 года Австрия – РОССИЯ
Напомним, новым главным тренером молодежной сборной России стал Евгений Бушманов, до этого тренировавший «Спартак-2».
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