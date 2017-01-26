Хави Грасия: «Рубин» доволен тем, как прошла первая часть сборов

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал победу над болгарским ЦСКА (4:2) в контрольном матче, а также подвел итоги первого сбора команды.

«Конечно, многие обращают внимание на результат, но я считаю, что на данном этапе подготовки результат не имеет первостепенного значения. Сейчас самое главное – посмотреть на то, в каком ритме провели футболисты игровое время, на то, что футболисты обошлись без травм. В итоге получилась хорошая игра. Я считаю, что в дальнейшем она нам поможет прибавить в тех компонентах, в которых это необходимо сделать. Мы находимся на правильном пути.

Мы работали в очень хороших условиях, у нас были замечательные поля, замечательный отель и питание. Еще раз хочу повторить, что ребята очень хорошо поработали на тренировках, накопили определенный тренировочный объем, мы обошлись без травм. В принципе мы довольны тем, как прошла первая часть сборов», – приводит слова испанского специалиста официальный сайт «Рубина».

По итогам первой половины сезона казанский клуб занимает 9 место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 23 очка.



