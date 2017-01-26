Тото Вольфф: Окончание эпохи Экклстоуна – знаковое событие

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о смене владельцев Формулы-1 и уходе Берни Экклстоуна с поста руководителя серии.

«Окончание эпохи правления Берни Экклстоуна – знаковое событие. Мне очень интересно, что принесет нам будущее. Но одно можно сказать наверняка: в Формуле-1 все меняется очень быстро, и вчерашние события уже никого не интересуют. Нужно сосредоточиться на будущем и не ностальгировать по прошлому. У нашего спорта огромные возможности для роста.

Потрясающе, что Экклстоун на протяжении 40 лет стоял у руля. Берни увидел, каким потенциалом обладает Формула-1, и построил целую империю. У него невероятная способность заключать сделки. У него потрясающая способность быть везде одновременно. Как только где-то «возникал пожар», он сразу же приходил на помощь», – приводит Autosport.com слова Вольффа.

Напомним, в понедельник компания Liberty Media оформила сделку по покупке Формулы-1. После этого было объявлено о том, что 86-летний Экклстоун покидает пост исполнительного директора серии, а его место займет Чейз Кэри. Экклстоуну предложена должность почетного президента.