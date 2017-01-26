СКА побил собственные рекорды по победам и очкам в регулярном чемпионате

Победа над «Спартаком» (2:1) стала для СКА 42-й в сезоне, что позволило команде установить рекорд клуба по этому показателю, обновив достижение сезона 2014/2015.

Также теперь на счету команды Олега Знарка 124 очка, что на одно больше чем в том же рекордном сезоне 2014/15.

Голы в матче в Москве у гостей забили Вадим Шипачев и Илья Ковальчук.

Напомним, СКА лидирует в КХЛ, опережая на четыре очка соперника по Западной конференции ЦСКА.

При этом до конца регулярного чемпионата СКА проведет еще семь матчей, ближайший из них – 27 января в гостях с «Торпедо».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА