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СКА побил собственные рекорды по победам и очкам в регулярном чемпионате

Источник:  КХЛКомментарии

Победа над «Спартаком» (2:1) стала для СКА 42-й в сезоне, что позволило команде установить рекорд клуба по этому показателю, обновив достижение сезона 2014/2015.

Также теперь на счету команды Олега Знарка 124 очка, что на одно больше чем в том же рекордном сезоне 2014/15.

Голы в матче в Москве у гостей забили Вадим Шипачев и Илья Ковальчук.

Напомним, СКА лидирует в КХЛ, опережая на четыре очка соперника по Западной конференции ЦСКА.

При этом до конца регулярного чемпионата СКА проведет еще семь матчей, ближайший из них – 27 января в гостях с «Торпедо».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА

Матч

Спартак - СКА - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Лещенко (Бердников, Мирнов), 27:29 (1:0). Шипачёв (Дадонов), 34:05 (1:1 - бол.). Ковальчук (Дацюк, Дадонов), 43:14 (1:2).

Место и дата

25 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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