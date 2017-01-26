СКА побил собственные рекорды по победам и очкам в регулярном чемпионате
Победа над «Спартаком»
(2:1) стала для СКА 42-й в сезоне, что позволило команде установить рекорд
клуба по этому показателю, обновив достижение сезона 2014/2015.
Также теперь на счету команды Олега Знарка 124 очка, что на одно больше чем в том же рекордном сезоне 2014/15.
Голы в матче в Москве у гостей забили Вадим Шипачев и Илья Ковальчук.
Напомним, СКА лидирует в
КХЛ, опережая на четыре очка соперника по Западной конференции ЦСКА.
При этом до конца
регулярного чемпионата СКА проведет еще семь матчей, ближайший из них – 27 января
в гостях с «Торпедо».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА
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