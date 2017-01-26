Роберто Карлос: Жезус за 15 минут показал фанатам «Сити» на что он способен

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос оценил уровень профессионализма новичка «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, а также выразил мнение, что его соотечественнику нужно дать время.

Напомним, игрок дебютировал за «горожан» в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

«Думаю, этот игрок очень важен для «Манчестер Сити», но ему нужно дать время на адаптацию. Хотелось бы, чтобы люди не оказывали на Жезуса серьезного давления. Он показал на что способен всего за 15 минут. Габриэль продемонстрировал фантастическую скорость, и даже сумел забить гол, который, правда, был отменен арбитром из-за офсайда.

Это заставило людей обратить на него внимание, но сейчас ему очень тяжело, потому что он еще очень молод и привыкает к новой стране», – сказал Карлос, слова которого приводит Sky Sports.

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