Daily Mail после твита «Амкара» с Это'О посчитала, что камерунец перешел в пермский клуб (фото)
Официальный твиттер спортивного отдела английской Daily Mail посчитал, что Самюэль Это'О перешел в пермский «Амкар».
Официальный твиттер «Амкара» опубликовал сегодня фото, на котором главный тренер команды Гаджи Гаджиев и исполнительный директор клуба Денис Маслов вручают Самюэлю Это'О футболку с 36-м номером. «Сегодня. Белек. Турция. Подробности позже», - гласит подпись под фото.
Сегодня. Белек, Турция. Подробности позже. #АмкарПермь #ГордостьУрала pic.twitter.com/4wHSszKDVM— FC Amkar (@fc_amkar) 26 января 2017 г.
«У Самюэля Это'О новый клуб. 11-й в его профессиональной карьере», - отреагировал на фото спортивный твиттер Daily Mail, который ретвитнул фото «Амкара».
Samuel Eto'o has a new club, the 11th of his professional career https://t.co/cgIgqJCcFu pic.twitter.com/BAKEJiH0cX— MailOnline Sport (@MailSport) 26 января 2017 г.
На самом деле, Это'О продолжает выступать за турецкий «Антальяспор». И приехал повидать в соседний с Антальей Белек главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева, под руководством которого играл в «Анжи».
Это'О представители «Амкара» вручили футболку под 36-м номером – столько лет камерунцу исполняется 10 марта.