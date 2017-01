Daily Mail после твита «Амкара» с Это'О посчитала, что камерунец перешел в пермский клуб (фото)

Официальный твиттер спортивного отдела английской Daily Mail посчитал, что Самюэль Это'О перешел в пермский «Амкар».

Официальный твиттер «Амкара» опубликовал сегодня фото, на котором главный тренер команды Гаджи Гаджиев и исполнительный директор клуба Денис Маслов вручают Самюэлю Это'О футболку с 36-м номером. «Сегодня. Белек. Турция. Подробности позже», - гласит подпись под фото.



«У Самюэля Это'О новый клуб. 11-й в его профессиональной карьере», - отреагировал на фото спортивный твиттер Daily Mail, который ретвитнул фото «Амкара».



Samuel Eto'o has a new club, the 11th of his professional career https://t.co/cgIgqJCcFu pic.twitter.com/BAKEJiH0cX