Сергей Тарасов: Логинов функционально посильнее Шипулина

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?

– Мы тут как-то с Дмитрием Васильевым перебирали возможных кандидатов, и если не брать в расчет Алексея Волкова, то Логинов как раз может заполнить седьмую, последнюю вакансию в заявку на ЧМ.

– Я скажу, что Логинов функционально самый сильный в нашей команде, даже посильнее Шипулина. Эх, если б у Логинова эти два года не выпали…

– Ну а уж Старых в первой сборной никак не помешала бы, учитывая нынешние результаты нашей женской команды…

– Ну она не так ходом ярко выглядит, как, например, Логинов. И не надо забывать, что уровень чемпионата Европы ниже этапов Кубка мира. На чемпионате мира совсем другая конкуренция будет.

Напомним, вчера Александр Логинов и Ирина Старых победили в индивидуальных гонках на чемпионате Европы.