Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Лючич-Барони2:6, 1:6Уильямс
Фигурное катание  Короткая программа
Фигурное катание  Произвольная программа
Теннис  Федерер7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3Вавринка
Хоккей  Куньлунь2 : 0Слован
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Тарасов: Логинов функционально посильнее Шипулина

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?

– Мы тут как-то с Дмитрием Васильевым перебирали возможных кандидатов, и если не брать в расчет Алексея Волкова, то Логинов как раз может заполнить седьмую, последнюю вакансию в заявку на ЧМ.
– Я скажу, что Логинов функционально самый сильный в нашей команде, даже посильнее Шипулина. Эх, если б у Логинова эти два года не выпали…

– Ну а уж Старых в первой сборной никак не помешала бы, учитывая нынешние результаты нашей женской команды…
– Ну она не так ходом ярко выглядит, как, например, Логинов. И не надо забывать, что уровень чемпионата Европы ниже этапов Кубка мира. На чемпионате мира совсем другая конкуренция будет.

Напомним, вчера Александр Логинов и Ирина Старых победили в индивидуальных гонках на чемпионате Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Тарасов: Старых больше переживает из-за негативной атмосферы, чем ЛогиновОлимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?Татьяна Акимова: В Хохфильцен возьму медали из Нове-МестоТатьяна Акимова: В Хохфильцен возьму медали из Нове-МестоЛидер женской сборной России по биатлону младший сержант ЦСКА Татьяна Акимова – о знакомстве с Дмитрием Губерниевым.Ирина Старых: Знала, что у меня было большое преимущество над соперницами, но работала до концаРоссиянка Ирина Старых, выигравшая индивидуальную гонку на чемпионате Европы, прокомментировала результаты гонки.Пусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа. Колонка ЦыбаневаПусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа. Колонка ЦыбаневаАлександр Логинов и Ирина Старых провели свои лучшие гонки после дисквалификации, выиграв индивидуалку на чемпионате Европы.Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова – втораяРоссийская биатлонистка Ирина Старых стала победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира в Дужниках Здрой (Польша).Александр Логинов: После первого промаха старался делать свою работу, ошибка меня не расстроилаРоссийский биатлонист Александр Логинов подвел итоги индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Дужниках Здрой, где он занял первое место.Саша должен быть на ЧМ! Логинов вновь обыграл Малышко, Волкова и вообще всехСаша должен быть на ЧМ! Логинов вновь обыграл Малышко, Волкова и вообще всехАлександр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы. Хотя в соперниках были те, кто весь сезон выступает на Кубке мира.Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, у Слепова – бронзаРоссийские биатлонисты успешно стартовали на чемпионате Европы в польском городе Дужники Здрой.Сьюзан Данкли: Нежелание IBU препятствовать использованию допинга – наша главная проблемаАмериканская биатлонистка Сьюзан Данкли прокомментировала последние решения IBU по допинговым вопросам.«На Россию давят. А все базируется на показаниях иуды, прячущегося за океаном»«На Россию давят. А все базируется на показаниях иуды, прячущегося за океаном»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о письмах биатлонистов в IBU и о давлении на Россию.Дмитрий Васильев: Пусть американцы и чехи в своих глазах бревна поищутДмитрий Васильев: Пусть американцы и чехи в своих глазах бревна поищутДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подвел итоги 6-го этапа Кубка мира в Антерсельве.Дмитрий Васильев: Если Логинов станет четвертым участником эстафеты, то Россия может стать чемпионом мираАлександр Логинов может помочь мужской сборной России по биатлону завоевать золото в эстафете на чемпионате мира, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.Мартен Фуркад: Рад, что IBU проведет внеочередной конгресс по вопросам допингаМеждународный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести внеочередной конгресс для принятия новых правил по борьбе с допингом до чемпионат мира 2017 года. Это решение прокомментировал знаменитый французский биатлонист, лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад.Шипулин и остальные. Ключевые вопросы перед чемпионатом мираШипулин и остальные. Ключевые вопросы перед чемпионатом мираВ преддверии чемпионата мира сборная России не растеряла надежд – но не избавилась от вопросов.Александр Касперович: Состав на чемпионат мира будет назван после чемпионата ЕвропыГлавный тренер сборной России по биатлону по биатлону прокомментировал выступление мужской и женской команд на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Также он рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.Дмитрий Васильев: Мужчины порадовали, команда набирает формуДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подвел итоги 6-го этапа Кубка мира в Антерсельве.Ольга Подчуфарова: Ставила себе задачу держать свой темп и чисто стрелятьРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями от эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Антерсельве (Италия).Виктория Сливко: Лежа сработала отлично, а на стойке просто задохнуласьРоссийская биатлонистка Виктория Сливко поделилась впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия). Напомним, что российская команда заняла пятое место.Екатерина Глазырина: Лежку безупречно отработала, а в стойке немножко наверх ушел выстрелРоссийская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Антерсельве (Италия).Германия выиграла женскую эстафету в Антерсельве, Россия – пятаяНа этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) состоялась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Германии.
Главные новости
MMA
Bellator опубликовал проморолик к бою Емельяненко – Митрион
Футбол
«Локомотив» может стать 12-м клубом в карьере экс-форварда «Спартака» Прудникова
Фигурное катание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов: Просим сказать, что было не так!
Футбол
Daily Mail после твита «Амкара» с Это'О посчитала, что камерунец перешел в пермский клуб (фото)
Хоккей
КХЛ оштрафовала «Спартак» на 300 тысяч рублей за слова Дыбленко о судействе
Биатлон
Сергей Тарасов: Логинов функционально посильнее Шипулина
Футбол
«Локомотив» постарается до закрытия трансферного окна приобрести Мельгарехо
Футбол
Защитник из Камеруна находится на кипрским сборе «молодежки» «Спартака» (фото)
Легкая атлетика
Павел Колобков: Если есть возможности доказать невиновность Лебедевой, они должны быть использованы
Футбол
Джака отрицает информацию об оскорблении сотрудника аэропорта
все новости
Ирина Старых
Ирина Старыхвсе новости
Сергей Тарасов
Сергей Тарасоввсе новости
Александр Логинов
Александр Логиноввсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости