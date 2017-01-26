Сергей Тарасов: Старых больше переживает из-за негативной атмосферы, чем Логинов

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?

- По их нынешнему состоянию, надо брать на чемпионат мира и Логинова, и Старых.

- Но Старых недавно сказала, что пока не готова выступать на таком уровне, как этапы Кубка мира и уж тем более на чемпионате мира.

- Я читал это ее высказывание. Думаю, это следствие той негативной атмосферы, которая сейчас сложилась вокруг нашей сборной из-за допинг-скандалов и этих коллективных писем. Видимо, на нее все это психологически давит. Логинов, похоже, к этому относится проще, а Старых сильно переживает. Ирине неудобно, если ее включат в состав команды на чемпионат мира, то на нее в Хохфильцене будут косо смотреть. Ей надо немного обвыкнуться в пелотоне, и чтоб к ней все привыкли после долгого отсутствия. У девочек более тонкая душевная конструкция.

Напомним, вчера Александр Логинов и Ирина Старых победили в индивидуальных гонках на чемпионате Европы.