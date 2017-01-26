КХЛ оштрафовала «Спартак» на 300 тысяч рублей за слова Дыбленко о судействе

«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за комментарий защитника команды Ярослава Дыбленко относительно работы арбитров, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.

Накануне «Спартак» уступил СКА (1:2) и потерял шансы на выход в плей-офф. После игры Дыбленко заявил, в частности, что арбитры «надели майки СКА и ездили по льду».

«В матче «Спартак» - СКА игрок ХК «Спартак» Ярослав Дыбленко допустил комментарии относительно судейства прошедшей игры, что является нарушением пп.1.23 п.1 ст.54 Спортивного регламента КХЛ. В связи с этим, на ХК «Спартак» наложен штраф согласно п.34 ст.28 Дисциплинарного регламента КХЛ», - сказали в пресс-службе.