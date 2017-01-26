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Виктория Синицина и Никита Кацалапов: Просим сказать, что было не так!

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие крайне низкие оценки за короткий танец на чемпионате Европы в Остраве, обратились через прессу к специалистам с просьбой объяснить им, что было не так в их прокате.

Оценка Синициной и Кацалапова (64,67) оказалась почти на 6 баллов ниже их лучшего результата в сезоне. За две дорожки шагов танцоры получили только первый и второй уровни сложности. По итогам короткой программы фигуристы практически лишились шансов побороться за медали.  

«У нас возникли вопросы, - сказал Кацалапов журналистам. - Мы всегда стараемся все сделать технически правильно, каждую скобку, выкрюк. Максимально реберно. По ощущению прокат был намного мощнее, эмоциональнее и чище, чем на чемпионате России. Но даже маленькая шероховатость в ребре, даже маленький «качок» может сказаться на уровне. Надо смотреть запись, и я очень прошу специалистов сказать нам, что было не так технически, и над чем нужно работать. Мы это сразу же исправим, как только будет возможность».


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