«Локомотив» может стать 12-м клубом в карьере экс-форварда «Спартака» Прудникова
«Локомотив» начал второй сбор в
Испании. На просмотре находится 27-летний нападающий Александр Прудников.
Команда
тренируется в таком составе: вратари Абаев, Гилерме, Коченков, Лобанцев; защитники
В. Денисов, Лапшов, Пейчинович, Рахмонов, Ротенберг, Самохвалов, Чорлука, Янбаев;
полузащитники Баринов, Галанин, И. Денисов, Дорофеев, Игнатьев, Касаев, Коломейцев,
Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Михалик, Ндинга, Тарасов, Фернандеш; нападающие
Галаджан, Лысов, Майкон, Портнягин.
Также,
как сообщает официальный сайт «Локомотива», на сбор приглашены полузащитник
Амир Натхо (ранее играл за молодежную команду ЦСКА), нападающие Александр Коре («Стумбрас»,
Литва) и Александр Прудников («Оренбург»).
Для Прудникова «Локомотив» в случае перехода может стать 12-й командой в карьере. Первую часть сезона он провел в «Оренбурге». На его счету четыре неполных матча, 0 голов и одно предупреждение.