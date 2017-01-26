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«Локомотив» может стать 12-м клубом в карьере экс-форварда «Спартака» Прудникова

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

«Локомотив» начал второй сбор в Испании. На просмотре находится 27-летний нападающий Александр Прудников.

Команда тренируется в таком составе: вратари Абаев, Гилерме, Коченков, Лобанцев; защитники В. Денисов, Лапшов, Пейчинович, Рахмонов, Ротенберг, Самохвалов, Чорлука, Янбаев; полузащитники Баринов, Галанин, И. Денисов, Дорофеев, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Михалик, Ндинга, Тарасов, Фернандеш; нападающие Галаджан, Лысов, Майкон, Портнягин.

Также, как сообщает официальный сайт «Локомотива», на сбор приглашены полузащитник Амир Натхо (ранее играл за молодежную команду ЦСКА), нападающие Александр Коре («Стумбрас», Литва) и Александр Прудников («Оренбург»).

Для Прудникова «Локомотив» в случае перехода может стать 12-й командой в карьере. Первую часть сезона он провел в «Оренбурге». На его счету четыре неполных матча, 0 голов и одно предупреждение. 

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