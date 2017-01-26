Томас Тухель: Да, я не знал о трансфере Исака, но у меня нет никаких проблем с руководством

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал переход шведского нападающего «АИК» Александера Исака, а также опроверг слухи о конфликте с руководством «шмелей» из-за этой сделки.

«Случаются трансферы, в которых непосредственное участие принимает тренер, но иногда это происходит и без его участия. Переход Исака – работа наших скаутов и спортивного директора. То же самое было с Эмре Мором и Муссой Дембеле. Наши скауты видели этих ребят в деле, а затем уже предлагали их приобрести.

Меня ввели в курс дела уже в самом конце, но информация о напряженных отношениях с руководством «Боруссии» – ложь. Не хочу поднимать эту тему снова. Мы работаем вместе, никаких проблем. Да, я не знал, кто такой этот парень, но когда мне показали его игру, я согласился с мнением скаутов на сто процентов.

Он очень талантливый нападающий, а его трансфер имеет особое значение, поскольку совсем недавно нас покинул Адриан Рамос», – сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.

Напомним, 17-летний Исак стал игроком «Боруссии» 23 января за 8 млн евро и подписал с командой контракт до 2019 года.