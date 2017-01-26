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Генеральный менеджер Virtus.pro: В киберспорте нет пока людей вроде Моуринью, Клоппа или Слуцкого

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Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью cyber.sports.ru рассказал о тренере для состава по Dota 2 и о распределении ролей в организации.

«Мы поднимали этот вопрос еще до Саммита. Я помню, что в какой-то момент в публичном пространстве была информация, что тренер был не нужен – имелось в виду, что тренер не был остро нужен, пока результаты нас устраивали. 

Мы еще осенью понимали, какой человек нам нужен. Проблема с выбором понятна: это должен быть человек, авторитетный и в жизни, и в игре. Возникает вопрос: игроки зарабатывают намного больше тренеров. Если ты хороший игрок, то ты, по идее, должен играть. Если ты не играешь, значит, есть какая-то проблема. Комьюнити узкое, оно об этом знает. 

К сожалению, в киберспорте нет пока людей вроде Моуринью, Клоппа или Слуцкого, которые сами никогда не играли на высоком уровне. Но даже у этих людей были огромные проблемы с тем, чтобы объяснить корифеям, почему им нужно слушать человека на два года старше. Тот же Виллаш-Боаш битву в раздевалке «Челси» игрокам проиграл.

В нашем составе есть два очень ярких игрока – Рамзес и Ноуван, для них этот момент важен. Плюс мы базируемся в России, это определяющий фактор – не то же самое, что пригласить в Германию человека из Франции, Это накладывает некоторые ограничения с точки зрения приглашения иностранных специалистов.

Мы не торопимся, планомерно смотрим, понимаем, что это очень ответственный шаг, который может разрушить «химию» в команде.

Роли в организации распределены так: Андрей, как и любой другой менеджер состава, – связующее звено между организацией и игроками. Такая связь необходима, потому что игроки часто находятся на турнирах, где меня нет.

Финальные решения принимаются мной и Соло. Мы все можем что-то обсуждать, но инициатива всегда исходит от игроков. В этом случае мы еще до турнира понимали, что если что - мы садимся на плотный буткемп. После неудачи игроки вышли с просьбой не играть квалификацию на Старладдер, мотивировали это, я эту мотивировку оценил – и мы отказались от участия.

Наша глобальная цель – Киев. Все, что мы делаем сейчас, – ради успешного выступления там».

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