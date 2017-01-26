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Экклстоун заработал 28 млн долларов на продаже акций нового владельца «Формулы-1»

Источник:  The GuardianКомментарии

Как сообщает издание The Guardian, бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун заработал 28 миллионов долларов на продаже акций нового владельца «королевских гонок».

По информации источника, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media стала новым владельцем организации, приобретя 100% акций. 

Отмечается, что Liberty Media в рамках сделки также передала часть своих акций предыдущим акционерам «Формулы-1». При этом большинству из тех, кому достались акции Liberty Media, было запрещено продавать их в течение полугода, за исключением нескольких лиц, включая Экклстоуна.

Согласно некоторым данным, семеро новых владельцев акций Liberty Media продали свои пакеты в общей сложности за 39,9 миллиона долларов. Экклстоун продал акций на 28 миллионов, сохранив у себя только 0,5%.

Ранее сообщалось, что Экклстоун, руководивший «Формулой-1» c 70-х годов, после ухода станет почетным председателем серии, а его место займет Чейз Кэри.

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