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Агент: Не сомневался, что ФИФА примет правильное решение по делу Азмуна

Источник:  ТАССКомментарии

Мехди Хагитали, агент нападающего Сердара Азмуна, прокомментировал вердикт Палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА), отклонившей требования «Рубина» в деле о переходе иранца в «Ростов».

«ФИФА приняла правильное решение, которое полностью нас устраивает. Мы счастливы, хотя я не сомневался, что все закончится именно так. Теперь Азмун может сосредоточиться на выступлении в России, не отвлекаясь ни на что. В «Ростове» Азмун счастлив, ему очень нравится работать с тренером. О переходе ни в какой клуб он не думает», - цитирует агента ТАСС.

Напомним, «Ростов» взял в годичную аренду Азмуна у «Рубина» летом 2015 года. Нападающий заявлял, что его контракт содержал опцию выкупа прав «Ростовом», но «Рубин» не стал отдавать игрока. Тогда Азмун покинул расположение казанцев и подписал контракт с ростовским клубом. «Рубин» пожаловался на Азмуна в РФС и РФПЛ, которые позже разрешили игроку выступать за «Ростов». Также казанцы обратились с иском в Спортивный арбитражный суд, который запрос отклонил. С июня 2016 года данное дело рассматривало ФИФА.

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