Наставник «Мидлсбро» подтвердил интерес к бывшему форварду «Реала»

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка подтвердил информацию об интересе английского клуба к нападающему «ПСЖ» Хесе Родригесу, с которым он знаком по совместной работе в мадридском «Реале».

«Хесе – игрок, с которым я хорошо знаком. Знаю на что способен этот футболист. Надеюсь, мы сможем убедить его переехать в чемпионат Англии. В минувшем сезоне он выступал за «Реал». Очевидно, этот игрок уровня Лиги чемпионов. Он очень молод и у него прекрасное будущее», – сказал Каранка.

Ранее сообщалось об интересе к Хесе со стороны «Ромы» и «Милана», «Ливерпуля», «Валенсии» и «Лас-Пальмаса». По информации СМИ, сам игрок склоняется к возвращению в чемпионат Испании.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел во всех турнирах 14 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 14 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.

«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ