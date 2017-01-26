Черчесов побывал на тренировке «Спартака» (фото)
Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», бывший голкипер красно-былых Станислав Черчесов, который ныне работает наставником сборной России, посетил тренировку столичного клуба.
Черчесов на тренировке "Спартака", а Таски провел первое занятие в новом году. Репортаж о сборе в Абу-Даби: https://t.co/7NBKKrAsFp 🔴⚪🇦🇪📸 pic.twitter.com/0gh5EGvUQL— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 января 2017 г.
«На сегодняшней вечерней тренировке красно-белых игроков нашей национальной команды ждал сюрприз. На их работу в Абу-Даби решил посмотреть Станислав Черчесов. По его словам, он в течение двух дней будет присутствовать на стадионе «Шейх Зайд», где проходят занятия спартаковцев. Естественно, с разрешения Массимо Карреры», – говорится в сообщении.
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