Черчесов побывал на тренировке «Спартака» (фото)

Станислав Черчесов: Я остаюсь на неделю в ОАЭ, потому еду в Турцию, потом – в Испанию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча «Краснодар» – «Пахтакор» (2:0) рассказал, с какой целью приехал в ОАЭ.