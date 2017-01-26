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Черчесов побывал на тренировке «Спартака» (фото)

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», бывший голкипер красно-былых Станислав Черчесов, который ныне работает наставником сборной России, посетил тренировку столичного клуба.

«На сегодняшней вечерней тренировке красно-белых игроков нашей национальной команды ждал сюрприз. На их работу в Абу-Даби решил посмотреть Станислав Черчесов. По его словам, он в течение двух дней будет присутствовать на стадионе «Шейх Зайд», где проходят занятия спартаковцев. Естественно, с разрешения Массимо Карреры», – говорится в сообщении.

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