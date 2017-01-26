Россияне Боброва и Соловьев – вторые после короткого танца на чемпионате Европы

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Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию С 25 по 29 января в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.

«Рыжики» идут. Тарасова и Морозов на пути к победе на чемпионате Европы Российские триумфаторы финала Гран-при в Марселе близки к тому, чтобы завоевать в Остраве золото второго подряд престижнейшего турнира.

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Федор Климов: Короткую программу нужно катать чисто вне зависимости, отдыхал ты или был травмирован Чемпион олимпийских командных соревнований, серебряный медалист Игр в Сочи в парном катании Федор Климов, занимающий в паре с Ксенией Столбовой четвертое место после короткой программы на чемпионате Европы, заявил, что грубой ошибке в короткой программе не может быть никаких оправданий.

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧЕ-2017 Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве.

Это просто фантастика! Почему я не боюсь сглазить Евгению Медведеву Корреспондент «Советского спорта» – о переполняющих его эмоциях от прокатов российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы.

Анна Погорилая: Как таковой травмы у меня нет, катаюсь в наколеннике для самозащиты Бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 россиянка Анна Погорилая, занимающая второе место после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве, заявила, что тренируется в наколенниках для страховки и последствий травмы, полученной на чемпионате России в Челябинске, не испытывает.

Евгения Медведева: Не зажала уши перед выступлением, потому что не успела Чемпионка мира Евгения Медведева, захватившая лидерство после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве, призналась, что не успела зажать уши в момент, когда объявляли оценки предыдущей участницы.

Медведева вышла в лидеры на ЧЕ после короткой программы Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Остраве.

Иван Букин: Мы поняли, что не нужно рваться вперед сломя голову Серебряные призеры чемпионата России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин признались, что на них не давит груз ответственности перед чемпионатом Европы в Остраве.

Алексей Мишин: Костнер может кататься и лучше Алексей Мишин, российский тренер пятикратной чемпионки Европы, экс-чемпионки мира и бронзовой медалистки Олимпиады в Сочи Каролины Костнер из Италии, заявил, что удовлетворен выступлением ученицы в короткой программе на европейском первенстве в Остраве, но отметил, что она может кататься и лучше.

Костнер без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате Европы Пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер чисто исполнила короткую программу на европейском первенстве в Остраве и вышла в лидеры со своим лучшим результатом в сезоне. Т

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