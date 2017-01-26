Россияне Боброва и Соловьев – вторые после короткого танца на чемпионате Европы
Источник: Reuters
Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев показали второй результат в коротком танце на проходящем в чешской Остраве чемпионате Европы.
Лидируют итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте. На третьем месте фигуристы из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.
Произвольный танец пройдет в субботу.
Острава (Чехия)
Чемпионат Европы
Танцы на льду
Короткий танец
1. Анна Каппелини / Лука Ланотте (Италия) – 76,65
2. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев (Россия) – 76,18
3. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 75,48
...6. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 68,17
...8. Виктория Синицына / Никита Кацалапов (Россия) – 64,67
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