Джейми Каррагер: «Ливерпуль» играет вдесятером, когда Старридж выходит на поле

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, выразил мнение, что форвард «красных» Даниэл Старридж не приносит пользы своей команде.

«Ливерпуль» играет вдесятером, когда Старридж выходит на поле. Не знаю, что с ним происходит. Может он боится получить травму?», – приводит слова Каррагера Twitter издания Anfield HQ.

Отметим, что накануне команда Юргена Клоппа уступила «Саутгемптону» (0:1) в полуфинале Кубка английской лиги и покинул турнир. После этого игрок сборной Англии подвергся критике со стороны экспертов и болельщиков мерсисайдского клуба.

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