Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Йокерит0 : 1Автомобилист
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Хоккей  Куньлунь2 : 0Слован
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Барселона- : -Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джейми Каррагер: «Ливерпуль» играет вдесятером, когда Старридж выходит на поле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, выразил мнение, что форвард «красных» Даниэл Старридж не приносит пользы своей команде.

«Ливерпуль» играет вдесятером, когда Старридж выходит на поле. Не знаю, что с ним происходит. Может он боится получить травму?», – приводит слова Каррагера Twitter издания Anfield HQ.

Отметим, что накануне команда Юргена Клоппа уступила «Саутгемптону» (0:1) в полуфинале Кубка английской лиги и покинул турнир. После этого игрок сборной Англии подвергся критике со стороны экспертов и болельщиков мерсисайдского клуба.

Читайте также:

«Это позор для команды Клоппа». Эксперты обсуждают матч «Ливерпуля» и «Суонси»


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Это позор для команды Клоппа». Эксперты обсуждают матч «Ливерпуля» и «Суонси»«Это позор для команды Клоппа». Эксперты обсуждают матч «Ливерпуля» и «Суонси»Комментаторы телеканала «Матч ТВ» проанализировали матч 22-го тура чемпионата Англии.«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в 1/2 финала Кубка английской лиги«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в 1/2 финала Кубка английской лигиВ ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.Филиппе Коутинью: Я очень благодарен «Ливерпулю» за всеПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью прокомментировал продление контракта с «красными».«Челси» и «Ливерпуль» претендуют на голкипера «Бернли»Голкипер «Бернли» Том Хитон может покинуть команду. Об этом сообщает издание Тhe Sun.Юрген Клопп: Коутиньо понимает, что может реализовать все свои мечты в «Ливерпуле»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с полузащитником Филиппе Коутиньо.«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с КоутиньоБразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо продолжит выступления за «Ливерпуль».Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым игроком командыКоутиньо продлил контракт с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым игроком командыПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо подписал новый контракт с английским клубом.Сахо, выбирая между «Спартаком» и «Саутгемптоном», склоняется к переходу в московский клубЗащитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает le10sport.«Барселона» восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?«Барселона» восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?«Советский спорт» рассказывает, как «Барселона» пытается приобрести одного из лучших полузащитников чемпионата Англии.Юрген Клопп: Надеемся, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном уходе полузащитника Фелиппе Коутиньо, на которого, как сообщают СМИ, претендует «Барселона».Юрген Клопп: Я сделаю все возможное, чтобы помочь Джеррарду стать сильным тренеромГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что готов помочь бывшему капитану команды Стивену Джеррарду стать успешным тренером.Почему в Англии стали меньше смотреть футбол? Цифры, которые вас точно удивятПочему в Англии стали меньше смотреть футбол? Цифры, которые вас точно удивятА «Челси» в этом сезоне крут не только потому, что лидирует в АПЛ с отрывом.«Ливерпуль» отдал нападающего Марковича в аренду «Халл Сити» (фото)«Халл Сити» арендовал у «Ливерпуля» форварда Лазара Марковича до конца сезона, сообщает официальный твиттер «тигров».Удаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛУдаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 22-м туре английской премьер-лиги.Жозе Моуринью о Клоппе: Некоторые коллеги думают, что они важнее, чем на самом деле. Игроки имеют право уезжать в КитайГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее раскритиковал игроков, которые соглашаются на переход в Китай из европейских клубов (в частности, экс-полузащитника «Челси Оскара). Слова Клоппа подверг критике главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Дубль Льоренте принес «Суонси» победу над «Ливерпулем»«Ливерпуль» дома уступил «Суонси» (2:3) в 22-м туре чемпионата Англии.Стивен Джеррард назначен тренером академии «Ливерпуля»Стивен Джеррард назначен тренером академии «Ливерпуля»Бывший капитан сборной Англии по футболу Стивен Джеррард вернулся в «Ливерпуль» в качестве тренера академии клуба, сообщает официальный сайт команды.«Ливерпуль» ведет переговоры о трансфере Джо Харта«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследования«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследованияИзвестная аудиторская компания Deloitte опубликовала очередной список самых доходных клубов мира.Валерий Непомнящий: Моуринью сбился на примитивный футболБывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о гЖозе Моуринью и Юргене Клоппе.
Главные новости
Футбол
Виктор Понедельник прооперирован в Москве
Фигурное катание
Россияне Боброва и Соловьев – вторые после короткого танца на чемпионате Европы
Футбол
Черчесов побывал на тренировке «Спартака» (фото)
Футбол
Агент: Не сомневался, что ФИФА примет правильное решение по делу Азмуна
Формула-1
Экклстоун заработал 28 млн долларов на продаже акций нового владельца «Формулы-1»
MMA
Bellator опубликовал проморолик к бою Емельяненко – Митрион
Футбол
«Локомотив» может стать 12-м клубом в карьере экс-форварда «Спартака» Прудникова
Фигурное катание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов: Просим сказать, что было не так!
Футбол
Daily Mail после твита «Амкара» с Это'О посчитала, что камерунец перешел в пермский клуб (фото)
Хоккей
КХЛ оштрафовала «Спартак» на 300 тысяч рублей за слова Дыбленко о судействе
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Джейми Каррагер
Джейми Каррагервсе новости
Даниэль Старридж
Даниэль Старриджвсе новости