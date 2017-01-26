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Вернет ли Максим Шмырев чемпионский титул?

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трехкратный победитель мировых первенств по пинг-понгу Максим Шмырев попытается вернуть себе чемпионский титул на турнире, который пройдет 28-29 января в зале «Александра Пэлэс» в Лондоне.

45-летний Шмырев трижды – в 2011, 2013 и 2014 годах – выигрывал чемпионаты мира по пинг-понгу, но в последние два года титул доставался 33-летнему англичанину Андрю Бэггали.

Вместе со Шмыревым в Лондоне выступят россияне Дмитрий Попов, Владислав Куценко и Дмитрий Бобров.

Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов, из которых победитель получит 20 000, финалист – 10 000, а полуфиналисты – по 5 000 долларов.

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