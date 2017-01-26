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Хабиб Нурмагомедов: Сделаю все, чтобы обрадовать своих болельщиков на турнире UFC 209

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает вести подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоным.

На данный момент спортсмен из РФ тренируется в США, а на своей странице в Instagram он выложил следующий пост: 

«38 дней до боя. Тренировочный процесс идет хорошо, чувствую себя отлично. Получаю очень много сообщений от моих болельщиков, ответить на которые просто невозможно. Большое вам всем спасибо за поддержку на UFC 209. Cделаю все, чтоб обрадовать вас», – написал Нурмагомедов под следующим фото:

Напомним, россиянин проведет бой с Фергюсоном 4 марта в рамках турнира UFC 209. 

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