Хабиб Нурмагомедов: Сделаю все, чтобы обрадовать своих болельщиков на турнире UFC 209
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает вести подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоным.
На данный момент спортсмен из РФ тренируется в США, а на своей странице в Instagram он выложил следующий пост:
«38 дней до боя. Тренировочный процесс идет хорошо, чувствую себя отлично. Получаю очень много сообщений от моих болельщиков, ответить на которые просто невозможно. Большое вам всем спасибо за поддержку на UFC 209. Cделаю все, чтоб обрадовать вас», – написал Нурмагомедов под следующим фото:
Alhamdulillah training camp going very good, I feel great, 38 days before fight. Thank you for all support from fans, sorry guys I can't respond to you all, love you guys. Альхамдулиллах тренировочный процесс идёт хорошо, чувствую себя отлично. 38 дней до боя. Я получаю очень много сообщений от моих болельщиков, ответить на которых просто невозможно, Большое Вам всем спасибо за поддержку, на #ufc209 я сделаю все, чтоб обрадовать Вас.
Напомним, россиянин проведет бой с Фергюсоном 4 марта в рамках турнира UFC 209.