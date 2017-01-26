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Константин Генич: Данило просто спец по голам в свои ворота

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал игру бразильского защитника Данило, который в ответном матче мадридского «Реала» и «Сельты» забил в собственные ворота.

«Данило просто спец по голам в свои ворота», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Напомним, встреча между командами завершилась со счетом (2:2). Таким образом, «Сельта» вышла в полуфинал Кубка Испании, поскольку клуб из Виго выиграл у «сливочных» в первой игре (2:1).

Матч

Сельта - Реал - 2:2 (1:0)

Голы

Данило 44 (1:0 - автогол). Роналду 62 (1:1). Васс 85 (2:1). Васкес 90 (2:2).

Состав

Сельта: Альварес, Васс (Гомес, 88), Ронкалья, Кабрал, Кастро, Мальо, Радойя, Диас М., Гуидетти (Санчес, 84), Бонгонда, Аспас (Фонтас, 90)

Реал: Касилья, Начо, Рамос, Данило, Каземиро (Мариано, 89), Асенсио (Васкес, 76), Кроос, Ковачич, Иско (Мората, 80), Бензема, Роналду

Предупреждения:

Мальо, 35; Васс, 54; Кастро, 72 - Данило, 75

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

25 января 23:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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