Константин Генич: Данило просто спец по голам в свои ворота

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал игру бразильского защитника Данило, который в ответном матче мадридского «Реала» и «Сельты» забил в собственные ворота.

«Данило просто спец по голам в свои ворота», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Напомним, встреча между командами завершилась со счетом (2:2). Таким образом, «Сельта» вышла в полуфинал Кубка Испании, поскольку клуб из Виго выиграл у «сливочных» в первой игре (2:1).