Константин Генич: Данило просто спец по голам в свои ворота
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал игру бразильского защитника Данило, который в ответном матче мадридского «Реала» и «Сельты» забил в собственные ворота.
«Данило просто спец по голам в свои ворота», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Напомним, встреча между командами завершилась со счетом (2:2). Таким образом, «Сельта» вышла в полуфинал Кубка Испании, поскольку клуб из Виго выиграл у «сливочных» в первой игре (2:1).
Матч
Голы
Данило 44 (1:0 - автогол). Роналду 62 (1:1). Васс 85 (2:1). Васкес 90 (2:2).
Состав
Сельта: Альварес, Васс (Гомес, 88), Ронкалья, Кабрал, Кастро, Мальо, Радойя, Диас М., Гуидетти (Санчес, 84), Бонгонда, Аспас (Фонтас, 90)
Реал: Касилья, Начо, Рамос, Данило, Каземиро (Мариано, 89), Асенсио (Васкес, 76), Кроос, Ковачич, Иско (Мората, 80), Бензема, Роналду
Предупреждения:
Мальо, 35; Васс, 54; Кастро, 72 - Данило, 75
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
25 января 23:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция